Стартовал новый сезон НБА: чемпион Торонто победил Новый Орлеан, Клипперс обыграли Лейкерс

В НБА стартовал новый сезон. В первом матче 74-го чемпионата действующий обладатель трофея принимал "Новый Орлеан", а в Лос-Анджелесе состоялось дерби между "Клипперс" и "Лейкерс".

Торонто – Новый Орлеан 130:122 OT (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5)

Перед матчем баскетболисты "Торонто" получили кольца чемпионов. Но защиту своего титула они начали довольно тяжело. Лишь в овертайме команда сумела обыграть "Новый Орлеан". Хотя еще в начале встречи гостям удалось уйти в отрыв в +11, а впоследствии во второй четверти вновь довести преимущество до двузначной отметки.

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Стоит отметить игру баскетболиста "Рэпторс" Паскаля Сиакама, который набрал 34 очка и сделал 18 подборов. Его партнер Фред Ванвлит набрал 38 очков. Брэндон Ингрем из "Нового Орлеана" набрал 22 очка.

Уже после составления календаря к этому матчу было приковано немалое внимание. Ведь "Новый Орлеан" выбрал первым номером драфта в 2019 году Зайона Уильямса. Однако баскетболист травмировался перед началом сезона. Ему сделали операцию, и он пропустит до 2 месяцев.

Клипперс – Лейкерс 112:102 (22:25, 40:29, 23:31, 27:17)

Главным матчем первого игрового дня стало дерби в Лос-Анджелесе. Интриги добавлял ему тот факт, что "Клипперс" находится среди фаворитов сезона после перехода туда Кавая Лэнарда из "Торонто". Он мог перейти и в "Лейкерс".

Именно 30 очков Лэнарда позволили "Клипперс" победить в этом матче. Его соперник Энтони Дэвис набрал 25 очков, но к этому он добавил 10 подборов. Относительно Леброна Джеймса, то в его активе 18 очков.