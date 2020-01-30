Стартовала продажа билетов на Евро-2020 по бадминтону в Киеве

Чемпионат Европы по бадминтону впервые пройдет в Киеве 21-26 апреля 2020 года. Он объединит около 300 лучших спортсменов континента.

Во время открытого заседания Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата, которое состоялось 29 января, было объявлено о начале продаж билетов на турнир.

Евро 2020 по бадминтону в Украине – это повод для гордости за нашу страну и признак доверия к Украине, как надежного партнера. С поддержкой государства и наших партнеров мы готовы провести лучший Чемпионат Европы по бадминтону в Киеве,

– отметил президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Первой обладательницей билета стала автор айдентики чемпионата – Виолетта Нагорная. Молодой дизайнер из Харькова, в частности, создала официальный логотип мероприятия, который сочетает в себе очертания волана и национального герба Украины. Логотип был выбран голосованием на открытом конкурсе и одобрен Европейской конфедерацией бадминтона.



Виолетта Нагорная с билетом на Евро-2020 по бадминтону в Киеве (фото: Федерация бадминтона Украины)

Генеральный секретарь Европейской конфедерации бадминтона Брайан Агербак отметил, что логотип чемпионата понравился ему и коллегам с первого взгляда, и заверил, что делегация Европейской конфедерации бадминтона, которая прибыла, чтобы принять участие в заседании Организационного комитета и собрать информацию о состоянии подготовки Украины к чемпионату, вполне довольна увиденным и верит, что чемпионат пройдет на самом высоком уровне.

Бадминтон принадлежит к самым массовым видам спорта в мире. Это олимпийский вид соревнований. А в некоторых странах мира он является национальным видом спорта. Итак, на Украину будут направлены взгляды миллионов людей в мире и тысяч поклонников бадминтона в вашей стране. Я уверен, что Украина организует все на высоком уровне и еще раз докажет, что это большая спортивная страна,

– заверил Брайан Агербак.

В открытом заседании Оргкомитета также приняли участие заместитель Министра культуры, молодежи и спорта Украины и представители государственных учреждений, которые отвечают за проведение чемпионата.



Открытое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению Чемпионата Европы по бадминтону (фото: Федерация бадминтона Украины)

Чиновники, собственно, отметили, что государство способствует надлежащей подготовке и проведению в Украине Чемпионата Европы 2020 года по бадминтону. В частности, указом Президента Украины на Кабинет министров возложена задача принять меры по организации чемпионата, популяризации турнира и бадминтона как вида спорта среди молодежи. Киевской городской администрации Президент поручил организовать культурно-развлекательные мероприятия и обустроить зону гостеприимства на время проведения чемпионата.

Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром по бадминтону в Европе, участие в котором ежегодно принимают 288 лучших бадминтонистов континента. Традиционно чемпионат определяет лучших игроков года в женской и мужской одиночных категориях, парных и смешанной парной категориях. Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на будущую Олимпиаду в Токио. Транслировать игры будут каналы "Интер Медиа Групп".

Все игры Чемпионата Европы будут проходить в Киевском Дворце спорта. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте Федерации бадминтона Украины: ubf.com.ua.