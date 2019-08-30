Стартовала продажа билетов на матчи "Шахтера" в Лиге чемпионов: где купить и какая цена

Донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов сезона 2019/2020 будет выступать в квартете "С". "Оранжево-черные" встретятся с английским "Манчестер Сити", хорватским "Динамо" и итальянской "Аталантой".

Подопечные Луиша Каштру проведут домашние матчи в Харькове на ОСК "Металлист":

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Календарь домашних матчей "Шахтера"

1-й тур. 18 сентября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити"

22 октября, 19:55. "Шахтер" – "Динамо" З

6-й тур. 11 декабря, 19:55. "Шахтер" – "Аталанта"

Реализация билетов будет проходить в 4 этапа

1-й этап. 30 августа 14:00 владельцы абонементов-2019/20 смогут приобрести до 4 билетов в одни руки на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" по специальному промокоду. Если вы не получили промокод до указанного времени, обратитесь в службу поддержки: 0 800 300 314.

2-й этап. 31 августа билеты по промокоду смогут приобрести идентифицированные болельщики (те, что оставляли раньше при покупке в кассах, на сайте и в мобильном приложении контактные данные), которые посещали матчи чемпионата Украины в сезоне-2019/20 или более чем три раза – в сезоне-2018/19.

3-й этап. 1 сентября билеты по промокоду смогут приобрести идентифицированные болельщики, которые посетили 2 или больше матчей чемпионата Украины и Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

4-й этап. 2 сентября откроется свободная продажа на все 3 домашних матча группового этапа (в кассах ОСК "Металлист", на shakhtar.com, в мобильном приложении Shakhtar Tickets, на сайтах партнеров клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua).

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"Шахтер" сообщает, что "Пакет Лиги чемпионов" – это возможность гарантировать себе место на трибуне на трех домашних матчах "горняков" в Лиге чемпионов и сэкономить средства. Купить пакет могут владельцы абонементов-2019/20.

Стоимость билетов

"Горняки" также напоминают, что действует система динамического ценообразования. "Покупайте билеты заранее, так как ближе ко дню матча стоимость будет выше".