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Стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону: чего ожидать украинцам

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Стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону / UA:БИАТЛОН

После новогодних праздников в программу зимних видов спорта возвращается Кубок мира по биатлону. С 9 по 12 января в немецком Оберхофе состоятся гонки четвертого этапа.

Напомним, пока что в этом сезоне нашим биатлонистам еще не удалось добраться до пьедестала, но с каждым стартом они продолжают понемногу добавлять. У мужчин основным претендентом на медали остается Дмитрий Пидручный.

Недавно он во второй раз стал отцом, в связи с этим получил несколько дней выходных и присоединится к команде лишь 10 января. То есть, уже после того как состоится спринт. Зато Дмитрий хорошо отдохнет и вернется к гонкам в хорошем настроении. Напомним, что у Пидручного родился сын, которого назвали Владимиром, а его дочери Ирине недавно исполнилось четыре года.

К слову: Дмитрий Пидручный во второй раз стал отцом: трогательное фото

Ждет пополнения в семействе и лидер общего зачета Йоханнес Бе. Норвежец проводит сезон настолько ярко, что тренеры не сомневаются в том, что он не потеряет свои позиции. Поэтому они отпустили его на весь январь, во время которого состоятся сразу три этапа Кубка мира. Его шансы на первое место в общем зачете высоко оценивают и аналитики Parimatch. В списке претендентов на победу он по-прежнему идет первым. За ним следуют Фуркад и брат Йоханнеса Таре.

У женщин же как в общем зачете, так и в котировках Parimatch также один лидер – Доротея Вирер. А ее основными преследователями остаются норвежки Тирил Экхофф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Мы же будем болеть, в первую очередь, за Елену Пидгрушную, которая недавно выиграла индивидуальную гонку на Кубке Австрии. Возможно, ей удастся нас порадовать уже на Кубке мира.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости биатлона
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