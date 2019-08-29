Статистика "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Четыре раза донецкому клубу удавалось выйти в плей-офф раунд. Дебютировали "горняки" на групповом этапе в сезоне 2000/2001.

Сезон 2000/2001 (3-е место в группе)

В этом сезоне "Шахтер" занял третье место в группе. "Горняков" опередили "Арсенал" и "Лацио". Четвертую позицию заняла "Славия" Прага.

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2004/2005 (3-е место в группе)

В сезоне 2003/04 "Шахтер" снова занял третье место. Донецкий клуб сумел опередить "Селтик", но пропустил в плей-офф "Барселону" и "Милан".

2006/2007 (3-е место в группе)

Третий сезон в Лиге чемпионов для "Шахтера" снова завершился тем же. "Горняки" заняли третье место, опередив "Олимпиакос". В плей-офф вышли "Валенсия" и "Рома".

2007/2008 (4-е место в группе)

"Шахтер" провалил групповой этап, набрав 6 очков. "Милан", "Селтик" и "Бенфика" опередили украинскую команду.

2008/2009 (3-е место в группе)

В этом сезоне "Шахтер" занял третье место, опередив "Базель". В плей-офф вышли "Барселона" и "Спортинг". В 2009 году "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, поэтому вылет из Лиги чемпионов оказался не таким плохим.

2010/2011 (1/4 финала)

Самый успешный сезон в истории "Шахтера" в Лиге чемпионов. "Горняки" выиграли группу, где были "Арсенал", "Брага" и "Партизан". В 1/8 дончане выбили "Рому", но в четвертьфинале проиграли "Барселоне".

2011/2012 (4-е место в группе)

"Шахтер" неожиданно занял последнее место. Группу выиграл АПОЭЛ, второе место занял "Зенит", а третье – "Порту".

2012/2013 (1/8 финала)

В этом сезоне "Шахтер" занял второе место в группе, опередив "Челси" и "Норшелланн". Группу выиграл "Ювентус".

В 1/8 финала дончане по сумме двух матчей проиграли "Боруссии" Дортмунд.

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2013/2014 (3-е место в группе)

"Шахтер" вылетел в Лигу Европы из группы, где противостоял "Манчестер Юнайтед", "Байеру" и "Реал Сосьедад". "Горнякам" не хватило двух очков, чтобы выйти в плей-офф.

2014/2015 (1/8 финала)

"Шахтер" в третий раз сумел выйти в плей-офф. "Горняки" заняли второе место в группе, где были "Порту", "Атлетик" и БАТЭ. В 1/8 финала "Шахтер" был разгромлен "Баварией" 7:0.

2015/2016 (3-е место в группе)

Донецкая команда в сложной группе сумела занять третье место. Выиграл группу "Реал", а второе место занял ПСЖ. "Шахтер" опередил шведский "Мальме" в борьбе за 3-е место.

2017/2018 (1/8 финала)

В этом сезоне "Шахтер" занял второе место в группе. "Горняки" сумели опередить "Наполи" и "Фейеноорд". Группу выиграл "Манчестер Сити". В 1/8 финала "Шахтер" проиграл "Роме".

2018/2019 (3-е место в группе)

В прошлом сезоне "Шахтеру" снова досталась сложная группа. Дончане заняли третье место и вылетел в Лигу Европы.

Выиграл группу "Манчестер Сити", а второе место занял "Лион". Четвертая строчка в "Хоффенхайма".

"Шахтер" 13 раз играл на групповом этапе Лиги чемпионов. Лучшим достижением "Шахтера" является четвертьфинал сезона 2010/2011 годов.

Семь раз "Шахтер" занимал третье место. Дважды "горняки" покидали Лигу чемпионов с четвертого места. Еще трижды "Шахтер" занимал второе место и один раз выиграл группу.

С кем сыграет "Шахтер" на групповом этапе в новом сезоне – читайте на сайте Спорт24.