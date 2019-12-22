Статуя Златана Ибрагимовича осталась без носа и пальца: новые выходки фанатов-вандалов – фото

Статую футболиста Златана Ибрагимовича, которую установили в его родном городе Мальме в Швеции, продолжают понемногу уничтожать. Все из-за самого игрока.

Напомним, 8 октября в Мальме установили памятник Златану Ибрагимовичу. Он здесь родился и начинал футбольную карьеру в клубе "Мальме". Сам футболист приехал на торжественное открытие. И все было бы хорошо, если бы все еще игрок не решил стать совладельцем другого шведского клуба "Хаммарбю", который является одним из принципиальных соперников "Мальме". После этого статуя стала местом постоянных нападений болельщиков "Мальме", которые не простили такого предательства.

Как это было: Фанаты изуродовали статую Ибрагимовича и назвали его "Иудой" из-за шведского клуба: фото

Но если все начиналось с того, что памятник обливали краской, то теперь дошло дело и до физического уничтожения. Сначала неизвестные пытались отпилить ногу статуи. После этого на ней остался "глубокий порез".

Но то, что не удалось сделать в первый раз, сделали с другой. При этом ногой не ограничились. Тогда отрезали только палец. Но вандалы повредили и лицо, отрезав нос. Препятствием не стал и забор, которым огородили статую. Также скульптуру облили краской.



Поврежденная статуя Златана Ибрагимовича (фото: twitter.com/Aftonbladet)