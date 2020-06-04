Матч между "Шахтером" и "Динамо", который состоялся 31-го июня, запомнился не только легкой победой дончан. Также впервые в украинском "классическом" была использована система видеопомощи арбитру (VAR).

На 19-й минуте матча "Динамо" открыло счет, пишет 24 канал. Гол забил Сергей Сидорчук. Но Екатерина Монзуль, обслуживавшая матч, решила отменить взятие ворот.

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Во время момента защитник "Динамо" Денис Попов рукой задел лицо Тараса Степаненко.

Помощники Монзуль посоветовали посмотреть видео момента. После этого Монзуль решила отменить гол и продемонстрировала Попову желтую карточку.

Что интересно, несколько минут до этого игрок "Динамо" Артем Шабанов в подобном моменте получил по лицу от Марлоса. И здесь обошлось без наказаний.

Степаненко выдал себя

После матча были разные мнения относительно трактовки момента. Некоторые склонялись, что нарушение не было или оно не является таким существенным.

На видео матча также попал эпизод, где Степаненко убеждает скамейку запасных "Динамо", что он не симулировал.

Степаненко высмеял журналист Андрей Шахов. После этого жена футболиста Маргарита показала травму своего мужа.

Очевидно, что контакт между Поповым и Степаненко был. Но футболист "Шахтера" таки симулировал.

И на видео видно, что Степаненко во время падения схватился не за ту сторону лицо. Таким образом, симуляция имела место.