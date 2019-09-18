Степаненко прокомментировал возможный переход в "Рому"

41 Читати новину українською
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / shakhtar.com

Лидер "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал слухи о его возможном переходе в итальянскую "Рому". Летом СМИ связывали Тараса с "Ромой", ведь итальянцев возглавил бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсенка.

Степаненко заявил, что с ним никто не контактировал относительно трансфера из "Шахтера" в "Рому".

Читайте также: Итальянская "Рома" арендовала экс-лидера "Шахтера" и бывшего нападающего "Днепра"

Думаю, слухи. Никто не контактировал. Там же называли 5-6 человек в течение 2-3 дней. Возможно, ему нужно было усилить какие-то позиции в "Роме". Возможно, о ком-то он и говорил, все может быть.

Но, думаю, что в таких клубах не только тренер принимает решение о покупке. Есть президент клуба, спортивный директор, которые покупают на ту позицию футболиста, которого они считают достойной кандидатурой,
– сказал Степаненко в интервью каналу ОТДУШИВДУШУ.

Итальянскую "Рому" также связывали с бразильцами Тайсоном и Исмаили и украинцем Виктором Коваленко, которые выступают за "Шахтер".

"Шахтер" готов был продать Тайсона за 30 миллионов евро, однако "Рома" отказалась выплачивать отступные.

Кроме того, "Рома" была близка, чтобы купить украинца Романа Яремчука из бельгийского "Гента". Но трансфер сорвался.

blog_ava
Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину
сегодня
1310
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Трансферы Шахтер Рома
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
сегодня 00:34 "Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
120
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
17 сентября 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
239
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
17 сентября 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
342
Мифы о похудении, которые стоит знать
16 сентября 22:10 Мифы о похудении, которые стоит знать
110
История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
16 сентября 20:40 История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
335
Новости
Больше новостей
Залиште відгук