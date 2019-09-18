Степаненко прокомментировал возможный переход в "Рому"

Лидер "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал слухи о его возможном переходе в итальянскую "Рому". Летом СМИ связывали Тараса с "Ромой", ведь итальянцев возглавил бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсенка.

Степаненко заявил, что с ним никто не контактировал относительно трансфера из "Шахтера" в "Рому".

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Думаю, слухи. Никто не контактировал. Там же называли 5-6 человек в течение 2-3 дней. Возможно, ему нужно было усилить какие-то позиции в "Роме". Возможно, о ком-то он и говорил, все может быть.

Но, думаю, что в таких клубах не только тренер принимает решение о покупке. Есть президент клуба, спортивный директор, которые покупают на ту позицию футболиста, которого они считают достойной кандидатурой,

– сказал Степаненко в интервью каналу ОТДУШИВДУШУ.

Итальянскую "Рому" также связывали с бразильцами Тайсоном и Исмаили и украинцем Виктором Коваленко, которые выступают за "Шахтер".

"Шахтер" готов был продать Тайсона за 30 миллионов евро, однако "Рома" отказалась выплачивать отступные.

Кроме того, "Рома" была близка, чтобы купить украинца Романа Яремчука из бельгийского "Гента". Но трансфер сорвался.