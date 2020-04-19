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Степаненко в вышиванке, Свитолина с куличем – как украинские спортсмены празднуют Пасху: фото

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Как украинские спортсмены празднуют Пасху / instagram.com/zhanbeleniuk

В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают день Светлого Христова Воскресения. Украинские спортсмены показала свои праздничные корзины и поздравили украинцев с праздником.

Лидер донецкого "Шахтера" опубликовал в инстаграме фото с женой и тремя сыновьями. Сам Тарас надел вышиванку.

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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией кулича.

"Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым днем. Желаю огромного здоровья вам и вашим близким", – написала Элина.

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский опубликовал фотографию праздничного стола.

Чемпион мира по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился фотографией с куличем и шоколадным яйцом.

"Поздравляем с праздником Пасхи, друзья! Все приходит к тому, кто умеет ждать", – написал борец.

К поздравлениям присоединилась украинская теннисистка Леся Цуренко.

С Пасхой украинцев поздравили "Динамо", "Шахтер" и другие клубы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зі святом Великодня! Христос воскрес! ⠀ Бажаємо всім світлої надії та міцної віри, здоров’я і миру, щастя, радості й добробуту. ⠀ С праздником Пасхи! Христос воскрес! ⠀ Желаем всем светлой надежды и крепкой веры, здоровья и мира, счастья, радости и благополучия. ⠀ Happy Orthodox Easter! Christ is risen! ⠀ We wish everyone bright hope and strong faith, health and peace, happiness, joy and prosperity. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UkraineNOW #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #свято #праздник #Великдень #Easter #Пасха

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Украинская дзюдоиста Дария Билодид опубликовала фотографию кулича.


Скриншот

Футболист "Динамо" Виктор Цыганков тоже празднует Пасху.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Христос Воскрес! Всех со светлым праздником Пасхи

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Спорт Пасха Леся Цуренко Елина Свитолина Дария Билодид Жан Беленюк Теннис
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