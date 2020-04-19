Степаненко в вышиванке, Свитолина с куличем – как украинские спортсмены празднуют Пасху: фото
В воскресенье, 19 апреля, православные христиане отмечают день Светлого Христова Воскресения. Украинские спортсмены показала свои праздничные корзины и поздравили украинцев с праздником.
Лидер донецкого "Шахтера" опубликовал в инстаграме фото с женой и тремя сыновьями. Сам Тарас надел вышиванку.
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Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась фотографией кулича.
"Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым днем. Желаю огромного здоровья вам и вашим близким", – написала Элина.
Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский опубликовал фотографию праздничного стола.
Чемпион мира по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился фотографией с куличем и шоколадным яйцом.
"Поздравляем с праздником Пасхи, друзья! Все приходит к тому, кто умеет ждать", – написал борец.
К поздравлениям присоединилась украинская теннисистка Леся Цуренко.
С Пасхой украинцев поздравили "Динамо", "Шахтер" и другие клубы.
Украинская дзюдоиста Дария Билодид опубликовала фотографию кулича.
Скриншот
Футболист "Динамо" Виктор Цыганков тоже празднует Пасху.
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