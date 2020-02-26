Стивен Джеррард сенсационно вывел "Рейнджерс" в 1/8 финала Лиги Европы: видео

Шотландский "Рейнджерс" неожиданно вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Команда из Глазго по сумме двух матчей одолела португальскую "Брагу" (4:2).

Брага – Рейнджерс 0:1

Гол: Кент, 61

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (Рейнджерс)

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В первом матче подопечные легендарного экс-капитана "Ливерпуля" Стивена Джеррарда вырвали победу со счетом 3:2.

В ответной встрече, которая происходила на поле "Браги", шотландцы имели хорошую возможность забить гол в конце первого тайма. Гости заработали пенальти, однако Хаджи его не реализовал.

После перерыва единственный гол в матче забил 23-летний нападающий Райан Кент.

"Брага" стремилась отыграться, но создала крайне мало реальных возможностей, чтобы огорчить вратаря шотландцев. Всего два удара в створ ворот за весь матч.

Таким образом, "Рейнджерс" одержал победу в двух матчах и стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка следующего раунда турнира состоится в пятницу, 28 февраля.

Брага – Рейнджерс видеообзор матча