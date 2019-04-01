Канадский боксер впервые вышел из больницы после нокаута от украинца Гвоздика

Бывший чемпион мира Адонис Стивенсон вернулся домой после четырехмесячного пребывания в больнице и реабилитационном центре.

Об этом ESPN сообщил промоутер канадца Ивон Мишель.

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По словам промоутера, канадский боксер теперь будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре.

На данный момент боксер работает над восстановлением речи и способности самостоятельно передвигаться.

Спорт 24 писал, что девушка Стивенсона опубликовала первое фото боксера после тяжелого нокаута от Гвоздика.

Что случилось с Адонисом Стивенсоном?

2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут.



Во время боя 41-летний канадец перенес серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.



Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.

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