Канадский боксер впервые вышел из больницы после нокаута от украинца Гвоздика

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Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсон / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира Адонис Стивенсон вернулся домой после четырехмесячного пребывания в больнице и реабилитационном центре.

Об этом ESPN сообщил промоутер канадца Ивон Мишель.

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По словам промоутера, канадский боксер теперь будет проводить выходные дома, а остальные дни недели в реабилитационном центре.

На данный момент боксер работает над восстановлением речи и способности самостоятельно передвигаться.

Спорт 24 писал, что девушка Стивенсона опубликовала первое фото боксера после тяжелого нокаута от Гвоздика.

Что случилось с Адонисом Стивенсоном?
2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут.

Во время боя 41-летний канадец перенес серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.

Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.

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Теги: Футбол Гвоздык – Стивенсон Александр Гвоздик Спорт
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