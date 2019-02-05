Стивенсону заменили часть черепа после боя с украинцем Гвоздиком

Канадскому боксеру Адонису Стивенсону сделали операцию по замене части черепа после травмы, которую он получил во время боя против украинца Александра Гвоздика.

Боксеру заменили часть черепа, которую удалили во время предыдущей операции, сообщает TVA Sports. 2 декабря 2018 года во время боя за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик отправил канадца в тяжелый нокаут. 41-летний канадец перенес серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.

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По данным издания, состояние боксера с каждым днем улучшается. Он уже начал самостоятельно передвигаться. Однако это ограничивается пока походами в туалет. Также Адонис Стивенсон начал четче выражать свои мысли.

Врачи даже рассматривают вопрос о переводе боксера из Квебека в Монреаль.