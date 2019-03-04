Стюарды во время львовского дерби не смогли поймать выбежавшего на поле фаната: курьезное видео

Львовское дерби между "Карпатами" и "Львовом" запомнилось не так победой последних, как очередными выходками болельщиков. Из-за них даже пришлось неоднократно прерывать игру.

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Сначала на шестидесятой минуте они зажгли значительное количество файеров и запустили фейерверки. Арбитр матча Юрий Можаровский поэтому остановил игру. Но команды с поля не забрал.

Фанаты "Карпат" зажгли файеры и запустили фейерверки (фото: Евгений Кравс)

Впоследствии фанаты еще не раз "зажигали" в игре. Но на этом решили не останавливаться. В одном из эпизодов болельщик выбежал на поле. И его удалось поймать.

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Когда же еще один зритель выбежал на поле, его стюардам на игре поймать уже не удалось. При этом бегал он вблизи фан-сектора "Карпат" и удачно уклонялся от всех попыток себя задержать.

Закончилось все тем, что он через забор снова пробрался на секторы. А разъяренные фанаты забросали стюардов вырванными креслами.

Видео побега болельшика от стюардов во время матча Карпаты – Львов