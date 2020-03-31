Стоимость футболистов из-за коронавируса снизится на 28%: исследование CIES

Если пандемия коронавируса продолжится и футбольные чемпионаты не будут восстановлены до начала лета, немало футболистов потеряют свою цену на трансферном рынке.

Соответствующие данные опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES). В их исследовании идет речь о том, что общая стоимость футболистов топ-5 лиг Европы (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) снизится на 28% – с 32,7 миллиарда евро до 23,4 миллиарда евро.

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При этом некоторые игроки могут потерять еще больше в своей стоимости. Все зависит от срока контракта, возраста футболиста и количества игровой практики в этом сезоне. Как пример приводится Поль Погба, цена на которого летом 2020 года может упасть с 65 миллионов евро до 35 миллионов евро.

Больше всего среди всех клубов в процентном отношении потеряет французский "Марсель" – 37,9%. В денежном эквиваленте это составит 97 миллионов евро (с 256 миллионов евро до 159 миллионов евро).

Если же брать в общих суммах, то наибольшая потеря ожидает английский "Манчестер Сити" – 412 миллионов евро (или 30,3%). Если сейчас трансферная стоимость игроков "Мансити" оценена в 1,361 миллиарда евро, то летом, если чемпионат не обновят, игроки "горожан" будут стоить всего 949 миллионов евро.

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Сейчас есть 7 клубов, стоимость игроков которых превышает миллиард евро – "Ливерпуль" (1,405 миллиарда евро), "Манчестер Сити" (1,361 миллиарда евро), "Барселона" (1,17 миллиарда евро), "Реал" (1,1 миллиарда евро), "Челси" (1,008 миллиарда евро) и "Манчестер Юнайтед" (1,007 миллиарда евро). Летом такой может остаться только один – "Ливерпуль", игроки которого будут стоить 1,052 миллиарда евро (падение на 25,1%).

Относительно клуба, который меньше всего потеряет – то это французский "Брест" – 16,7%, или 11 миллионов евро (с 66 миллионов евро до 55 миллионов евро). В денежном эквиваленте наименьшее снижение – у итальянского "Лечче" – лишь 8 миллионов евро (37 миллионов евро до 29 миллионов евро, или 21,6%). Стоит отметить, что за этот клуб выступает украинец Евгений Шахов.

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