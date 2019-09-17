Стоимость травмированных игроков "Манчестер Сити" составляет 300 миллионов евро

Донецкий "Шахтер" 18-го сентября встретится с "Манчестер Сити" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды имеют кадровые проблемы.

У "Шахтера" из-за травмы не сыграет грузинский защитник Давид Хочолава и украинский хавбек Андрей Тотовицкий.

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Под вопросом было участие Тайсона, который был травмирован в поединке против "Зари". Но главный тренер "Шахтера" заверил, что Тайсон сыграет против "Манчестер Сити".

Сложная ситуация в "Манчестер Сити", что на прессконференции подтвердил Пеп Гвардиола. На этот момент в распоряжении Гвардиолы лишь два центральных защитника – Николас Отаменди и 18-летний Эрик Гарсия. Первый допустил ужасную ошибку в игре с "Норвичем" и "горожане" проиграли.

Против "Шахтера" из-за травмы не сыграют Филипп Фоден, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Лерой Сане. Под вопросом участие Бенжамена Менди. Общая трансферная стоимость травмированных игроков английского клуба составляет 300 миллионов евро.

Матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 18-го сентября. Начало игры в Харькове в 22:00.

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"Шахтер" 14-й раз в своей истории сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Как "горняки" стартовали в других розыгрышах Лиги чемпионов – читайте здесь.