Стоит ли "Динамо" продлевать контракт с Хацкевичем: опрос

Руководство киевского "Динамо" официально приняло решение продлить контракт с белорусским специалистом Александром Хацкевичем.

"Динамо" решило продлить контракт с 45-летним тренером еще на два года. Хотя под руководством Хацкевича "бело-синие" выиграли за два года только Суперкубок Украины в 2018 году. Два года подряд киевляне завершили чемпионат на втором месте. В Кубке Украины "Динамо" дважды проиграло "Шахтеру". В 2018 году в финале, в 2019 – четвертьфинале.

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Не лучше дела у "Динамо" во главе с Хацкевичем в еврокубках. Столичный клуб дважды провалил квалификацию в Лигу чемпионов. В 2017 году "бело-синие" сенсационно проиграли швейцарскому клубу "Янг Бойз", а в 2018 были побеждены нидерландским "Аяксом".

Под руководством белорусского специалиста "Динамо" дважды выходило из группы Лиги Европы. В 2018 киевляне на стадии 1/8 финала вылетели от "Лацио", в 2019 году на этой же стадии с позорным счетом проиграли лондонскому "Челси".

Ожидалось, что президент киевлян Игорь Суркис не будет продлевать контракт с Хацкевичем. В СМИ называли фамилии сразу нескольких специалистов, которые могли бы возглавить "Динамо". Среди отечественных специалистов фигурировали фамилии Алексея Михайличенко, Юрия Калитвинцева и Юрия Вернидуба. Что касается иностранных специалистов, то "Динамо" интересовалось польским тренером Адамом Навалкой и чехом Йиндржихом Трпишовским.