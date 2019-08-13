Стоит ли "Динамо" увольнять Александра Хацкевича? Опрос

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото из открытых источников

Киевское "Динамо" не смогло преодолеть третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Бело-синие" по сумме двух матчей уступили бельгийскому "Брюгге" со счетом 4:3.

Александр Хацкевич возглавляет "Динамо" с 2017-го года и за этот период сумел только дважды выиграть с командой Суперкубок Украины.

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С белорусским специалистом "Динамо" третий подряд раз не может преодолеть квалификацию Лиги чемпионов. В 2017 году киевляне проиграли в 3-квалификационном раунде швейцарскому "Янг Бойз". В 2018 году в плей-офф "Динамо" уступило нидерландскому "Аяксу". Теперь же киевляне проиграли "Брюгге".

С Хацкевичем "Динамо" не смогло ни разу выиграть чемпионат Украины или Кубок Украины. В Лиге Европы под руководством 45-летнего специалиста киевляне дважды доходили до 1/8 финала. В 2018 году проиграли "Лацио", а в 2019 – "Челси".

После матча с "Брюгге" Хацкевич заявил, что вопрос о его отставке – к президенту клуба Игорю Суркису.

 

 

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Теги: Динамо Спорт Футбол Новости Спорта Опрос 24
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