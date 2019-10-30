Стоит задуматься: привычная еда, от которой следует отказаться

Чтобы надолго оставаться красивыми, молодыми и стройными, нужно не только регулярно заниматься спортом, но и следить за своим ежедневным рационом питания. Отказ от фаст-фудов это, конечно, хорошо, но есть и другие продукты, которые не только вызывают привыкание, но и портят Вашу фигуру, волосы, кожу.

Мы живем в эпоху "синтетической" пищи, которая мало напоминает ту, которую дарит нам природа. И процент таких продуктов в нашем рационе ежедневно растет. Итак, какие продукты стоит исключить из своего ежедневного рациона?

1. Газированные напитки

Искусительная сладкая газировка – на самом деле, подкрашенная с большим содержанием сахара и химикатов. Эта вода – главная причина всемирной эпидемии ожирения. А еще она провоцирует рак, приводит к потере памяти, нервным расстройствам и преждевременному старению. Отличная альтернатива – простая чистая вода, которая утоляет прекрасно жажду и наполняет водный баланс в организме.

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2. Фастфуд

Что бы ни было внутри этой привлекательной булочки, – сосиска, колбаса или ветчина – она ​​мощно бьет по вашему организму. Все дело в том, что вы съедаете огромное количество лишней соли и обработанных жиров. В будущем это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже раку. Ну, и ожирение – куда же без него?

3. Готовые соусы

Прекрасная альтернатива готовым соусам – домашние приготовления. Тот же майонез и кетчуп можно приготовить в домашних условиях, из натуральных продуктов, без добавления различных дополнительных веществ. Однако вы будете уверены, что употребляете натуральный продукт, без химии.

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4. Картофельные чипсы

Каждая пачка картофельных чипсов содержит огромное количество консервантов, трансжиров, натрия и искусственных ароматизаторов. Плюс ко всему, когда их жарят при высокой температуре, из картофеля выделяется акриламид – один из самых опасных пищевых ядов, который содержится и в сигаретах.

5. Колбасные изделия

Если вы будете есть их хотя бы два раза в неделю, вероятность того, что у вас когда-нибудь произойдет инсульт, растет аж на 40%. Ведь в состав привлекательных сосисок, аппетитных сарделек и колбасок входят различные красители, консерванты и ароматизаторы, которые ничего хорошего вашему организму не принесут.

6. Джанк фут

Этот термин объединяет искусственные продукты: чипсы, конфеты, жвачки и тому подобное. Проблема с ними в том, что все они содержат огромное количество соли, сахара, калорий, нитратов, усилителей вкуса. Поэтому они очень быстро вызывают ожирение, сахарный диабет, депрессию и хроническую усталость.

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7. Искусственные подсластители

Сахар в большом количестве – это, конечно, зло. Но все подсластители, которыми вы пытаетесь его заменить – это еще хуже. Они почти не содержат калорий, но вызывают метаболический синдром, диабет второго типа и проблемы с сердцем.

Итак, если вы хотите быть здоровыми, поддерживать свое тело в отличной форме, советуем отказаться от всех продуктов, которые принесут вам и вашему организму вред. Питайтесь правильно.