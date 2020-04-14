Страшновато: Милевский рассказал о ситуации в Беларуси во время пандемии коронавируса
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский выразил опасения по поводу следующего матча его нынешней команды в чемпионате Беларуси.
Лучший клуб соседней республики, "Динамо" из Бреста, должен играть в Витебске, где зафиксировали вспышку коронавируса.
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У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато,
– заявил форвард в прямом эфире Instagram.
Ранее матч "Витебска" уже был перенесен из этого города. Игра со "Смолевичами" прошла в Борисове на стадионе "Городской". АБФФ сообщила, что удовлетворено ходатайство клуба о переносе встречи в связи с плохими погодными условиями, низкой среднесуточной температурой и плохим состоянием поля. Стороны отвергли информацию о том, что матч мог быть перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске.
Позже министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подтвердил, что игра была перенесена именно из-за коронавируса.
- Матч "Витебск" – "Динамо" Брест должен состояться в субботу, 18-го апреля.
- По состоянию на 14 апреля, в Беларуси зафиксирован 3 281 случай COVID-19. 33 пациента умерли, 203 выздоровели.
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