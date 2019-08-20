Стреляли из АК-47 и базуки, – экс-игрок "Карпат" о времени пребывания в Украине

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Данило Авелар
Данило Авелар / Lance

Бразильский защитник Данило Авелар выступал за львовские "Карпаты" с 2010 до 2013 года. И об этом времени в Украине имеет немалые воспоминания.

По его словам, когда он был в Украине, их отвезли на военную базу, где они имели возможность пострелять из настоящего оружия. Слова Данило Авелара приводит журналист Альберт Ортега.

"Когда играл в Украине, наш тренер отвел нас к военной базе, чтобы мотивировать нас. Мы стреляли из пистолетов, автоматов АК-47, и даже выбрали футболиста, который стрелял из базуки. Через два дня мы проиграли 5:0", – говорится в сообщении.

Когда именно это произошло и кто был тренером команды – не указано. Но за время пребывания Авелара в "Карпатах", команда только один раз проиграла с таким счетом. Это произошло 27 ноября 2011 года. Тогда "зелено-белые" потерпели разгромное поражение от "Шахтера" дома. Командой уже руководил Павел Кучеров, которого назначили вместо Олега Кононова, который покинул "Карпаты" 16 октября 2011 года.

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Относительно Данило Авелара, за время, когда он принадлежал "Карпатам", игрок успел поиграть в аренде в немецком "Шальке" и итальянском "Кальяри". Последние его и выкупили в 2013 году за 1 миллион евро. После этого в его карьере были итальянский "Торино" и французский "Амьен". Теперь же он игрок бразильского "Коринтианса".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты
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