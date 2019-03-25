Стронгмен Пудзяновский и олимпийский чемпион провели жесткий бой по правилам MMA: видео

В Польше состоялся большой бой на турнире KSW 47 – в октагоне встретились тяжеловесы Шимон Колецкий и Мариуш Пудзяновский. Успеха эти поляки достигли не в ММА: Колецкий – в тяжелой атлетике, а Пудзяновский – в силовом экстриме.

В 2000-х Пудзяновский был лучшим стронгменом мира – сейчас этот титул в исландца Хафтора Бьёрнссона, исполнителя роли Горы в "Игре престолов". Пудзяновский пять раз выиграл World's Strongest Man – главный турнир по силовому экстриму, в котором соревновался и известный украинец Василий Вирастюк.

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Шимон Колецкий очень быстро стал звездой в тяжелой атлетике. На чемпионате мира-2000 19-летний поляк установил мировой рекорд в толчке, а через пару месяцев выиграл серебро на Олимпиаде в Сиднее в категории до 94 кг.

Олимпиада в Пекине должна была стать последней для него. Колецкий снова стал вторым, уступив казаху Илье Ильину. Шимон завершил карьеру в статусе двукратного вице-чемпиона Олимпиад, пятикратного чемпиона Европы и четырехкратного медалиста чемпионатов мира.

А через восемь лет поляк стал олимпийским чемпионом: МОК перепроверил пробы с китайской Олимпиады и переписал результаты почти во всех категориях. Под санкции попал и Ильин – его золото перешло к Колецкому.

В поединке с Пудзяновским Колецкий переиграл соперника тактически. Более мобильный Шимон контролировал ход боя, с легкостью проходил в ближний бой на удобную дистанцию ​​и с такой же легкостью выходил на безопасное расстояние.

Тяжеловес не лез в обмены и работал коленями в клинче (однажды попал в пах). На последней минуте стартового раунда Колецкий провел бросок, который оказался решающим.

Во время приземления Пудзяновский неудачно подвернул ногу, порвал двуглавую мышцу бедра и не смог продолжить бой – тяжеловес победил техническим нокаутом, а стронгмен с трудом покинул зал с помощью секундантов.

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