Стычка игроков "Динамо" и "Шахтера" после матча: видео

После матча между "Динамо" и "Шахтером" в Киеве между игроками обеих команд произошла потасовка.

Уже после финального свистка в трансляцию попала схватка, в которой участвовали "динамовцы" Де Пена, Соль, Гармаш, Андриевский и Бойко. От "Шахтера" там были Исмаили, Дентиньо, Тайсон, Алан Патрик, Хочолава. При этом за мгновение до этого Соль и Исмаили пожали друг другу руки после финального свистка.

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Что стало причиной конфликта – пока неизвестно.

Видео столкновения игроков "Динамо" и "Шахтера"