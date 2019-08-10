Стычка игроков "Динамо" и "Шахтера" после матча: видео
После матча между "Динамо" и "Шахтером" в Киеве между игроками обеих команд произошла потасовка.
Уже после финального свистка в трансляцию попала схватка, в которой участвовали "динамовцы" Де Пена, Соль, Гармаш, Андриевский и Бойко. От "Шахтера" там были Исмаили, Дентиньо, Тайсон, Алан Патрик, Хочолава. При этом за мгновение до этого Соль и Исмаили пожали друг другу руки после финального свистка.
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Что стало причиной конфликта – пока неизвестно.
Видео столкновения игроков "Динамо" и "Шахтера"
Источник: 24 канал
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