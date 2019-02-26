Стыдно за Украину: известный теннисист прокомментировал скандал с Евровидением

Один из лучших украинских теннисистов современности, экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на то, что победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV не поедет на конкурс в Тель-Авив.

Долгополов заявил, что история с MARUV яркий пример, почему из Украины уезжают талантливые люди.

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Стыдно за нашу страну сегодня. Наглядное пособие как и почему отсюда уезжают личности, которые могут достигать успехов на мировой арене, в каких бы то ни было профессиях (надеюсь на этот раз Украина не потеряет очередную личность). Одна из немногих артисток из Украины, которая делает современную музыку, которая имеет спрос не только в странах СНГ. Есть правила конкурса и голосования, а после победы, крутить-вертеть как хочется, некрасиво,

– написал Долгополов в Facebook.

"Соглашусь с условием, что концерты в России следовало отменить и это правильно. Остальное похоже на фарс. Когда политики начинают диктовать артистам как им выступать, когда давать интервью и т. д., это уже проблема. Не говоря уже, что все за свои деньги. У нас же Европа и свободная страна?

А также хотелось бы передать привет всем моралистам и умникам, которые рассуждают о приличиях, эпатаж и т. д. Во-первых, ознакомьтесь с поведением таких звезд как Мадонна, Леди Гага, Майли Сайрус и можно продолжать очень долго. Не будьте допотопными. Это, прежде всего, шоу. А, во-вторых, вы начинаете сильно напоминать людей из соседней страны, которые говорят про "духовные скрепы", – отметил теннисист.

В чем заключается скандал MARUV на конкурсе Евровидение-2019?Украинская певица MARUV часто гастролирует по россии и рассказывает об этом журналистам и фанатам в Instagram. Заручившись поддержкой сторонников и эффектным номером в финале Национального отбора Евровидения ей удалось одержать победу. Она получила 11 баллов от судей и зрителей, чем автоматически выиграла в отборе на телеканале СТБ. Но заключительное слово принадлежало Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая подписывает финальный договор с победителем. 25 февраля стало известно о неподписании контракта, из-за чего в сети и шоу-бизнесе возник нешуточный скандал.