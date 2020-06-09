Суд во Франции отменил вылет двух команд из элитного дивизиона
Французские футбольные клубы "Амьен" и "Тулуза" сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата страны – Лиге 1.
Так, согласно решению высшего административного суда страны, сезон-2019/20, который был завершен досрочно, доигран не будет, но "Тулуза" и "Амьен" сохранят свое место в высшем дивизионе. Об этом сообщает сайт Государственного совета Франции.
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После завершения сезона в досрочном порядке с апелляцией в суд обратились три клуба – "Тулуза", "Амьен", вылетевшие в Лигу 2, а также "Лион", претензии были удовлетворены лишь у двух первых команд.
Все места в турнирной таблице чемпионата останутся неизменными, суд отменил только вылет в Лигу 2. На следующий сезон Лиге 1, а также французской федерации футбола нужно будет разработать новую структуру.
Какие лиги также завершили сезон
- Первой не доигрывать сезон решила нидерландская лига (Ередивизия). Там официально решили досрочно завершить сезон без определения чемпиона. В то же время лига решила, кто будет играть в еврокубках. Кроме того, принято решение, что худшие команды сезона не понизятся в классе.
- 15 мая Бельгия официально объявила о досрочном завершении сезона. Чемпионом страны стал "Брюгге", где выступает украинец Эдуард Соболь.
- 18 мая футбольный сезон решили не продолжать в Шотландии. Чемпионом признан "Селтик", в котором играет украинец Марьян Швед.