Французские футбольные клубы "Амьен" и "Тулуза" сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата страны – Лиге 1.

Так, согласно решению высшего административного суда страны, сезон-2019/20, который был завершен досрочно, доигран не будет, но "Тулуза" и "Амьен" сохранят свое место в высшем дивизионе. Об этом сообщает сайт Государственного совета Франции.

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После завершения сезона в досрочном порядке с апелляцией в суд обратились три клуба – "Тулуза", "Амьен", вылетевшие в Лигу 2, а также "Лион", претензии были удовлетворены лишь у двух первых команд.

Все места в турнирной таблице чемпионата останутся неизменными, суд отменил только вылет в Лигу 2. На следующий сезон Лиге 1, а также французской федерации футбола нужно будет разработать новую структуру.

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