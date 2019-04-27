Сумасшедшая игра Дюранта вывела "Голден Стейт" в четвертьфинал плей-офф НБА: видео

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Баскетбольный клуб "Голден Стейт" стал седьмой командой, которая преодолела первый раунд плей-офф НБА
Баскетбольный клуб "Голден Стейт" стал седьмой командой, которая преодолела первый раунд плей-офф НБА / twitter.com/SportsDebatable

Баскетбольный клуб "Голден Стейт" стал седьмой командой, которая преодолела первый раунд плей-офф НБА. "Уорриорс" выиграли четвертый матч в серии против "Лос-Анджелеса".

Лос-Анджелес – Голден Стейт 110:129 (31:35, 22:37, 25:30, 32:27)

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В первой четверти инициативой владели именно хозяева, целью которых было выиграть игру и продолжить серию до седьмого поединка. Однако баскетболисты "Голден Стейт" быстро перехватили инициативу и вышли в перед.

На большой перерыв команды ушли при +19 в пользу гостей, поэтому перед игроками "Лос-Анджелеса" стояла трудная задача. В следующей четверти гости только нарастили преимущество и в последней 12-минутке довели дело до логической победы.

Лучшим игроком матча стал игрок "Голден Стейт" Кевин Дюрант. Он набрал 50 очков, отдал 5 результативных передач и сделал 6 подборов.

В следующем раунде "Голден Стэйт" сыграет против "Хьюстона", который в 1/8 финала победил "Юту".

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Теги: Спорт NBA Баскетбол
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