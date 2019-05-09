Сумасшедшая реакция телеэкспертов на победу "Тоттенхэма" в матче с "Аяксом": видео
Поединок полуфинала Лиги чемпионов "Аякс" – "Тоттенхэм", в котором лондонцы одержали волевую победу на последних минутах, вызвал бурную реакцию у работников финского телеканала MTV Sports.
В частности, на телеканале на матче работали бывшие игроки нидерландского клуба Яри Литманен, Петри Пасанен, Тему Тайнио и Никлас Мойсандер.
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Реакция комментатора матча и других ведущих на третий гол Лукаса Моури бесценна. Посмотреть видео можно по этой ссылке.
В финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет против "Ливерпуля", который также в драматичном матче выбил каталонскую "Барселону". Финал состоится первого июня в Мадриде.
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