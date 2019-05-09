Сумасшедшая реакция телеэкспертов на победу "Тоттенхэма" в матче с "Аяксом": видео

9 Читати новину українською
Лукас Моура
Лукас Моура / twitter.com/championsleague?lang=ru

Поединок полуфинала Лиги чемпионов "Аякс" – "Тоттенхэм", в котором лондонцы одержали волевую победу на последних минутах, вызвал бурную реакцию у работников финского телеканала MTV Sports.

В частности, на телеканале на матче работали бывшие игроки нидерландского клуба Яри Литманен, Петри Пасанен, Тему Тайнио и Никлас Мойсандер.

Читайте также: Невероятные эмоции игроков "Тоттенхэма" в раздевалке после выхода в финал Лиги чемпионов: видео

Реакция комментатора матча и других ведущих на третий гол Лукаса Моури бесценна. Посмотреть видео можно по этой ссылке.

В финале Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет против "Ливерпуля", который также в драматичном матче выбил каталонскую "Барселону". Финал состоится первого июня в Мадриде.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
сегодня
3228
Теги: Футбол Спорт Тоттенхем Лига чемпионов
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лидер "Динамо" ходит на костылях и поедет за границу проходить реабилитацию
сегодня 17:24 Лидер "Динамо" ходит на костылях и поедет за границу проходить реабилитацию
42
От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
7 мая 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
Станіслав Безушко 120
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" – финалисты Лиги чемпионов
сегодня 08:50 "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" – финалисты Лиги чемпионов
196
Усик прокомментировал травму перед боем с Такамой: видео
8 мая 21:54 Усик прокомментировал травму перед боем с Такамой: видео
178
Шевченко заявил о желании возглавить "Милан"
8 мая 19:24 Шевченко заявил о желании возглавить "Милан"
491
Новости
Больше новостей
Залиште відгук