Сумасшедшие сейвы Лунина помогли "Овьедо" одержать победу и выйти из зоны вылета: видео
Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин провел очередной сухой матч в Сегунде. Несколько суперсейвов помогли его команде одержать победу 0:1.
В рамках 34 тура Сегуди "Спортинг" принимал "Овьедо", где играет украинец, пишет 24 канал.
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Сухой матч Лунина
Хозяева больше времени проводили в атаках. Украинский голкипер дважды вступил в игру после ударов из пределов штрафной площадки. Кроме этого, Лунин неоднократно хорошо действовал на выходах.
На 70-й минуте команду украинца вышла вперед в счете. Результативный удар в активе Борхи Санчеса.
На 87-й минуте "Овьедо" пропустил после удара головой – Лунин старался спасти команду, но не смог дотянуться. Судья отменил гол, VAR проверил эпизод и зафиксировал офсайд.
"Овьедо" покидает зону вылета, набирая 40 очков. Благодаря высокой плотности в таблице, команда украинского голкипера поднялась сразу на четыре ступеньки вверх.
Лунин получил 6-й балл в матче от FotMob (7,1), уступив только топ-5 своим партнерам.
- В январе 2020 года на правах аренды Лунин перешел в "Овьедо", выступающий в испанской Сегунде. Срок аренды рассчитан до 30 июня 2020 года. Контракт футболиста принадлежит мадридскому "Реалу".
- Ожидается, что после окончания арендного соглашения украинец вернется в мадридский "Реал", где станет дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне.
Действия Лунина в матче: