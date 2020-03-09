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Сумасшедший розыгрыш в исполнении Свитолиной стал лучшим на турнире WTA: видео

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Элина Свитолина стала автором лучшего розыгрыша в финале теннисного турнира WTA в мексиканском Монтеррее. 8 марта украинка одолела сопротивление Марии Боузковой и выиграла первый трофей с 2018 года.

В решающем третьем сете Свитолина проиграла стартовый гейм на своей подаче. Украинке нужно было не позволить сопернице развить успех и сделать обратный брейк.

С этой задачей лучшая украинская теннисистка отлично справилась.

Как это было: Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтеррее

Элина отобрала подачу Боузковой, а один из розыгрышей второго гейма третьего сета стал лучшим в финале.

Чешская теннисистка исполнила укороченный удар, который заставил Элину выбежать к сетке. После этого Мария попыталась перебросить украинку, но Элина выполнила прекрасный удар в стиле Роджера Федерера.

Дальше Свитолина использовала оружие соперницы. Когда Мария оказалась у сетки, Элина уверенно переиграла чешку обводным ударом.

Видео розыгрыша Свитолиной

  • Благодаря победе Элина Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга WTA.
  • Отметим, это первый трофей Элины в новом году и 14-й титул WTA в карьере.
  • Свитолина не могла выиграть титул с 2018 года, когда победила на Итоговом турнире.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Теннис Новости Спорта Спорт Елина Свитолина
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