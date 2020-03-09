Сумасшедший розыгрыш в исполнении Свитолиной стал лучшим на турнире WTA: видео
Элина Свитолина стала автором лучшего розыгрыша в финале теннисного турнира WTA в мексиканском Монтеррее. 8 марта украинка одолела сопротивление Марии Боузковой и выиграла первый трофей с 2018 года.
В решающем третьем сете Свитолина проиграла стартовый гейм на своей подаче. Украинке нужно было не позволить сопернице развить успех и сделать обратный брейк.
С этой задачей лучшая украинская теннисистка отлично справилась.
Как это было: Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтеррее
Элина отобрала подачу Боузковой, а один из розыгрышей второго гейма третьего сета стал лучшим в финале.
Чешская теннисистка исполнила укороченный удар, который заставил Элину выбежать к сетке. После этого Мария попыталась перебросить украинку, но Элина выполнила прекрасный удар в стиле Роджера Федерера.
Дальше Свитолина использовала оружие соперницы. Когда Мария оказалась у сетки, Элина уверенно переиграла чешку обводным ударом.
Видео розыгрыша Свитолиной
- Благодаря победе Элина Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга WTA.
- Отметим, это первый трофей Элины в новом году и 14-й титул WTA в карьере.
- Свитолина не могла выиграть титул с 2018 года, когда победила на Итоговом турнире.