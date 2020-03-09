Сумасшедший розыгрыш в исполнении Свитолиной стал лучшим на турнире WTA: видео

Элина Свитолина стала автором лучшего розыгрыша в финале теннисного турнира WTA в мексиканском Монтеррее. 8 марта украинка одолела сопротивление Марии Боузковой и выиграла первый трофей с 2018 года.

В решающем третьем сете Свитолина проиграла стартовый гейм на своей подаче. Украинке нужно было не позволить сопернице развить успех и сделать обратный брейк.

С этой задачей лучшая украинская теннисистка отлично справилась.

Как это было: Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтеррее

Элина отобрала подачу Боузковой, а один из розыгрышей второго гейма третьего сета стал лучшим в финале.

Чешская теннисистка исполнила укороченный удар, который заставил Элину выбежать к сетке. После этого Мария попыталась перебросить украинку, но Элина выполнила прекрасный удар в стиле Роджера Федерера.

Дальше Свитолина использовала оружие соперницы. Когда Мария оказалась у сетки, Элина уверенно переиграла чешку обводным ударом.

Видео розыгрыша Свитолиной

She claimed her first of the season and features our shot of the day.

It's @Abierto_GNP champion @ElinaSvitolina! pic.twitter.com/6vHPIkAEQs — WTA (@WTA) March 9, 2020