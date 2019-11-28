Сумасшедший удар Свитолиной стал лучшим в октябре: видео

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Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором лучшего удара в октябре по версии WTA. Удар шестой ракетки мира оказался лучше "выстрелов" других трех спортсменок.

По результатам голосования болельщиков Свитолина заняла первое место, сообщает сайт WTA. На второй строчке оказалась Арина Соболенко.

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Третьей стала еще одна украинка Даяна Ястремская. Замыкает топ-четверку – Онс Жабер.

Свитолина выполнила свой феноменальный удар в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA.

Я думаю, что многие были удивлены. Даже я, потому что я так хорошо сыграла,
– прокомментировала свой удар украинка.

Видео удара Свитолиной

Как известно, украинка дошла до финала Итогового турнира. В решающем поединке Элина проиграла Эшли Барти.

Как Свитолина завершили сезон?

Элина Свитолина завершила сезон на 6-й строчке в рейтинге WTA. В 2019 году 25-летняя украинка заработала более 6 миллионов долларов призовых.

По уровню доходов Свитолина стала пятой в женском туре. В 2019 году Элина не выиграла ни одного турнира.

Свитолина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Елина Свитолина Новости Спорта Теннис Спорт
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