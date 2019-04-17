"Сумы" лишили статуса профессионального клуба, четырех футболистов пожизненно дисквалифицировали

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"Сумы" официально лишены статуса профессионального футбольного клуба
"Сумы" официально лишены статуса профессионального футбольного клуба / ПФК "Сумы"

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины официально лишил футбольный клуб "Сумы" статуса профессионального. Четырех футболистов, а также некоторых функционеров клуба, пожизненно дисквалифицировали.

Футбольный клуб "Сумы" исключен из состава участников соревнований ПФЛ. Его лишили права участвовать в текущих и будущих соревнованиях. Клуб потерял статус профессионального, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

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Четырем футболистам – Егору Луговом, Олегу Давыдову, Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Также пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью президенту "Сум" Ростиславу Козару и помощнику главного тренера Александру Мартюку.

Еще семи футболистам запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.) сроком на один год со дня вступления решения в силу. Речь идет о Давиде Кохия, Артеме Штанько, Ираклии Циколия, Ярославе Рафальском, Владиславе Шарае, Дмитрии Богачеве и Артеме Козлове. Что касается футболиста Николая Вечурко, то его отстранили от футбола на шесть месяцев. Также им запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на три года условно.

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Данное решение КДК ФФУ может быть обжаловано в Апелляционном комитете ФФУ не позднее 10 дней со момента получения текста решения с мотивировочной частью. Решение вступает в силу по истечении срока на его обжалование, или в случае обжалования – после принятия решения Апелляционным комитетом ФФУ.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Скандал с договорными матчами в Украине Скандал
Источник: 24 Канал
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