Суперлига: "Днепр " и" Киев-Баскет "получили тяжелые победы, "Прометей" разгромил " Николаев"

В Суперлиге Пари-Матч состоялись очередные матчи. "Днепр" дома победил "Черкасские Мавпы", "Киев-Баскет" оказался сильнее "Харьковских Соколов", а "Прометей" разгромил "Николаев"

Черкасские Обезьяны – Днепр 67:78 (9:22, 17:11, 30:17, 11:28)

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"Черкасские Мавпы" принимали "Днепр" во втором домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, а "Днепр", в свою очередь, проводил первый выездной матч сезона.

Гости выиграли первую половину, сделав мощный рывок в первой четверти – 22:9. Во второй десятиминутке хозяева отзащищались, пропустив лишь 11 баллов, но именно благодаря убедительному старту матча "Днепр" сохранил 7 очков преимущества перед большим перерывом. Ключевым фактором в первой половине было доминирование гостей на щитах: 36 подборов, 12 из которых на чужом щите, помогли подопечным Дениса Журавлева набрать 10 очков второго шанса.

"Мавпы" продолжили гнуть свою линию и после большого перерыва. Команда Максима Михельсона продолжала эффективно работать в защите, провоцируя потери у соперника, реализовала серию трехочковых и немного стабилизировала ситуацию с подборами. От защиты пошло и нападение – "Мавпы" набрали 30 очков за четверть и получили 6 баллов преимущества перед решающей десятиминуткой.

Главным героем матча стал американский легионер "Днепра" Генри Дугат. Разыгрывающий набрал 13 очков в четвертой четверти, чем очень помог своей команде вернуть победное преимущество. "Днепр" защитился, пропустив лишь 11 очков, за последнюю десятиминутку и довел матч до победы.

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Киев-Баскет – Харьковские Соколы 79:71 (9:19, 27:14, 23:14, 20:24)

"Киев-Баскет" победил дома "Харьковские Соколы" в стартовом поединке регулярного чемпионата. Хозяева начинали новый сезон домашним поединком после существенного летнего обновления. Возможно, желание наилучшим образом показать себя поклонникам слишком давило на эмоции киевлян. Следовательно, за первую четверть они отстали от харьковчан на 10 очков. Гостям было несколько легче входить в игру, которая для них была уже третьей в сезоне.

Хозяева сплотились уже после того как разница во второй четверти достигла 14-и очков. До большого перерыва киевляне догнали соперника и вышли вперед. Тенденция сохранилась и после перерыва. А вел команду за собой американец Шеферд, который уже в третьей 10-минутке достиг отметки в 20 набранных очков и реализовал 3 из 4-х трехочковых.

Вообще киевляне почти вдвое чаще били из-за дуги. Бороться за победу хозяевам пришлось до последних секунд. Гости, как и в предыдущем поединке против "Черкасских Обезьян", до последнего пытались зацепиться за победу.

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Прометей – Николаев– 115:86 (34:32, 29:18, 26:21, 26:15)

Команда Карлиекса Мужниекса на домашнем паркете не оставила шансов гостям из Николаева. Хозяева со старта игры захватили инициативу и не давали сомневаться в своей победе до самого конца встречи.

"Корабелы" первыми открыли счет в игре усилиями Бристола, на что звездный легионер хозяев Рэнди Калпеппер уже через несколько секунд ответил своим точным дальним выстрелом. После этого на паркете около минуты шла равная борьба, но три балла от Макса Конате на третьей минуте встречи заставили наставника "Николаева" брать первую минуту.

После этого "Прометей" и в дальнейшем пытался оторваться в счете, но Бристол и Адидиран были против этого и сокращали отставание. Первая же четверть закончилась сверхрезультативно: 34:32 в пользу хозяев.

Во второй десятиминутке Калпеппер и компания продолжили поливать кольцо соперника точными трехочковыми бросками, на что гости иногда также отвечали точными бросками, но все же, невероятная статистика 10 из 12 дальних в первой половине и 13 очков + 10 ассистов от Калпеппера не оставили "Николаеву" возможности удержаться на равных в этом периоде. Эффектное же завершение для болельщиков в Каменском обеспечил Малик Трент, который мощно ударил сверху на последней секунде первой половины.

Вторая часть матча была насыщена не меньшим количеством хайлайтов от обеих команд: у хозяев феерил Рэнди Калпеппер, Макс Конате, а в концовке включился и Илья Сидоров, который попал сверхдальнюю попытку с сопротивлением с 8 метров. У "Николаева" же хорошую игру демонстрировали Бристол, Робби и Адедиран. На троих эти игроки набрали 38 баллов. Однако, к сожалению, зацепиться за борьбу "корабелы" все же не смогли. В итоге победа новичков Суперлиги Пари-Матч со счетом 115:86.