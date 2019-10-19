Суперлига: "Днепр" в напряженном поединке переиграл "Николаев"

"Николаев" проиграл дома "Днепру" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч. Днепряне выиграли четвертый матч на старте сезона, нанеся николаевцам третье поражение.

Николаев – Днепр 73:80 (16:12, 14:29, 26:19, 17:20)

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Команды в разном статусе подошли к очному поединку в чемпионате Украины. Один из главных фаворитов сезона "Днепр" потерпел домашнее поражение от дебютанта "Прометея". Зато "Николаев" после двух поражений на старте одержал дома против "Харьковских Соколов" первую победу.

Однако эмоционального подъема хозяевам хватило лишь на стартовую четверть, в которой они захватили небольшое преимущество. Уже со второй 10-минутки гости перехватили контроль за ходом борьбы. Постепенно "Днепр" вышел вперед по основным статистическим показателям и в счете. Ровным осталось достижение лидеров команд в первой половине – Приймак и Санон набрали по 10 очков.

Впрочем, николаевцы не собирались капитулировать. После перерыва хозяева выровняли ход борьбы. Лидерские качества в этот период проявили Адедиран с Луценко. Последний трехочковым до минимума сократил разницу. На это первыми очками в матче попаданием из-за дуги ответил Коломойский.

В последней четверти команды фактически с начала боролись за победу. Разница сокращалась до минимума, хозяева даже выходили вперед, и все же больше сил оказалось у "Днепра", игроки которого лучше сыграли в последние минуты под щитом соперника.