Суперлига Париматч: "Прометей" едет в Запорожье, "Химик" жаждет реванша

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Суперлига Париматч: "Прометей" едет в Запорожье, "Химик" жаждет реванша

С четверга по воскресенье в Суперлиге Париматч будут сыграны шесть матчей регулярной части чемпионата. Центральная же игра состоится, видимо, в Запорожье, где подопечные Валерия Плеханова будут принимать дома новичка турнира и лидера турнирной таблицы БК "Прометей".

Команда из Каменского еще до старта сезона получила немало авансов от экспертов и сейчас доказывает, что "Прометей" недаром называли претендентом на чемпионство. У запорожцев дела пока обстоят не так хорошо. Выиграв на выезде у "Черкасских Мавп" (97:95) команда затем значительно уступила в Киеве (73: 110). Обновив в межсезонье состав, "Запорожье" все еще ищет свою игру, но с таким специалистом как Валерий Плеханов коллектив всегда готов дать бой любому сопернику.

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Хуже всего чемпионат пока складывается для "Харьковских Соколов". Это также новички Суперлиги Париматч, вот только в отличие от "Прометея", команда еще ни разу не выиграла. И прерывать эту серию (уже 6 поражений подряд) в ближайшем матче будет сложно. Ведь соперником будет "Химик".

Кстати, потом действующему чемпиону положено и закрывать тур. Команда на выезде сыграет с "Днепром" – обладателем Кубка Украины. Для "Химика" это будет неплохой шанс взять реванш за поражение в Суперкубке, ведь днепряне выйдут на паркет после непростого противостояния с "Левски" в Кубке Европы ФИБА.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
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