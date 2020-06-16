Футболист "Динамо" Владислав Супряга разорвал отношения с подругой Дашей Савиной. Якобы из-за девушки Супряга в 2018 году перешел из "Днепра-1" в киевское "Динамо".

Даша Савина рассказала о расставании с Супрягой

О расставании Даша рассказала видеожурналу Yellow на каналах "Футбол 1,2,3".

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По словам девушки, пара разошлась несколько месяцев назад.

"Оба тяжело переживали. У нас нет агрессии и ненависти друг к другу. Пока нельзя сказать, что мы дружим, но в хороших отношениях", – сказала Даша.

Она утверждает, что до сих пор поддерживает Владислава, который играет в "Днепре-1" на правах аренды.

С начала его осознанного карьерного пути я до сих пор поддерживаю, смотрю и наблюдаю за ним. Периодически мы списываемся. В любом случае, ему нужна моя поддержка,

– заявила Савина.

Также девушка рассказала, что учится в одном университете на двух специальностях. Она планирует пойти на курсы телеведущих и вернуться в Киев.

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Супряга и Савина состояли в отношениях несколько лет. Президент "Днепра-1" Юрий Береза говорил, что "женская составляющая в переходе Супряги была важной".

Он имел в виду трансфер Супряги из "Днепра-1" в "Динамо".