Супряга о натянутых отношениях с Хацкевичем: Он не поздравил с победой на чемпионате мира

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Владислав Супряга
Владислав Супряга / fifa.com

Форвард "Днепра-1" Владислав Супряга, который принадлежит киевскому "Динамо", сможет сыграть против киевлян в рамках 9 тура чемпионата Украины. Футболист присоединился к днепрянам летом, поскольку оказался ненужным экс-тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу.

Супряга, который летом со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира, рассказал, что проведет целый сезон за "Днепр-1". Также Владислав вспомнил, что, когда покидал "Динамо", то не разговаривал с Хацкевичем.

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Нет, не было (разговора, – Спорт24). Он на меня, наверное, не рассчитывал, даже не поздравил с победой на юношеском чемпионате мира. Думаю, этим было все сказано и понятно,
– цитирует Супрягу zbirna.com.

Владислав стал игроком "Динамо" летом 2018 года, перейдя именно из "Днепра-1". По данным Transfermarkt.com, "бело-синие" заплатили за Владислава 6,5 миллиона евро.

Под руководством Хацкевича Супряга сыграл за "Динамо" только 10 матчей. В этом сезоне Супряга сыграл за "Днепр-1" 5 матчей, в которых забил три гола и отдал 1 результативную передачу.

Поединок "Динамо" – "Днепр-1" состоится 29 сентября. Начало игры в 17:00. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Днипро-1 Александр Хацкевич
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