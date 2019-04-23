Супряга принес победу "Динамо" над "Шахтером" в матче молодежных команд: видео

Киевское "Динамо" U-21 сумело победить сверстников из донецкого "Шахтера" в 25 туре молодежной лиги Украины.

Динамо U-21 – Шахтер U-21 2:1

Голы: Бондар, 51 (авт.), Супряга, 72 – Топалов, 49

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В первом тайме команды голов не забивали и приберегли все самое интересное на второй тайм. После перерыва Топалов вывел "горняков" вперед. Рейд игрока дончан по левому флангу завершился эффектным голом.

Однако через две минуты хозяева поля отыгрались. Капитан "Шахтера" Бондарь срезал мяч в собственные ворота.

Видео автогола Бондаря

Принес же победу "Динамо" Владислав Супряга. Форвард отличился на 72 минуте.

Видео гола Супряги

Сейчас "Динамо" лидирует в турнирной таблице. В активе "бело-синих" 65 очков. "Шахтер" – третий с 42 очками.

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