Супрун объяснила, почему полезно смотреть футбол и болеть за любимую команду

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Просмотр футбольных матчей улучшает психическое здоровье
Просмотр футбольных матчей улучшает психическое здоровье / ФК" Карпаты"

Просмотр футбольного матча – не только хорошая возможность развлечься. Таким образом человек заботится и о своем психическом здоровье.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. Она назвала три главных преимущества просмотра футбольного матча.

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Ощущение эмпатии

Когда мы смотрим игру, мы чувствуем себя частью команды. Это происходит благодаря так называемым зеркальным нейронам – тем самым, позволяющим нам чувствовать эмпатию. Это явление позволяет чувствовать связь и общность без вербального общения и непосредственной беседы.

Выпуск дофамина или кортизола в мозг

Если команда, за которую вы болеете выигрывает или играет хорошо, мозг начинает выпускать нейромедиатор дофамин, который непосредственно участвует в регулировании центров мотивации и удовольствия. Эта реакция работает и в обратном направлении – если команда проигрывает, высвобождается кортизол.

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Замедление развития деменции

Просмотр футбола имеет влияние и на когнитивные навыки. Просмотр старых футбольных матчей из "золотого фонда" замедляет развитие деменции. Это связано с так называемой эмоциональной памятью. Когда мы переживаем возвышенные эмоции, просматривая матч, это может стимулировать воспоминания, потенциально усиливать деятельность мозга.

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Теги: Спорт Здоровье Психология Ульяна Супрун Новости Спорта Футбол
Источник: 24 канал
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