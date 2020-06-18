Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о нынешнем бюджете киевского клуба. Владелец "Динамо" признался, сколько денег вкладывают в клуб акционеры.

Об этом Игорь Суркис рассказал в интервью ютуб-каналу "ТаТоТаке".

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Бюджет "Динамо" снизился почти вдвое

Игорь Суркис рассказал, что бюджет "Динамо" в последние годы составляет около 30-35 миллионов долларов.

Примерно взять различные спонсорские контракты, Лига Европы, не берем продажу футболистов. Думаю, где-то в 15-20 миллионов долларов клуб обходится акционерам ежегодно в сегодняшних реалиях. Дотации,

– сказал президент "бело-синих".

По его словам, был период, когда бюджет "Динамо" составлял 60 миллионов долларов.

"Были и такие моменты, когда были "Днепр", "Металлист", "Шахтер", – добавил Суркис.

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Что известно о Суркисе в "Динамо"

61-летний Игорь Суркис является президентом "Динамо" с 2002 года.

За годы его руководства клубом киевляне завоевали 6 титулов чемпиона Украины, 6 раз завоевывали Кубок Украины и 7 раз выигрывали Суперкубок Украины.

На международной арене клуб в сезоне 2008/09 добрался до полуфинала Кубка УЕФА.