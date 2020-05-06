Суркис хочет вернуть в "Динамо" последнего успешного тренера – источник

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис хочет вернуть в клуб главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва.

Об этом сообщает Telegram канал "Динамо Киев Inside".

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Согласно информации источника, президент киевского клуба уже начал вести переговоры с 45-летним специалистом о его возвращении в Украину. При этом отмечается, что сам тренер хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее Сергей Ребров не исключил варианта, что снова может возглавить киевское "Динамо". Однако пока что подчеркнул, что ему нравится работать в "Ференцвароше": "Мне здесь комфортно, мне нравится здесь работать. А что будет дальше – посмотрим".

Что известно о Сергея Реброве

В настоящее время Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.

Ребров – воспитанник "Шахтера", однако успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".

С 2014 до 2017 года Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.

Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".

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