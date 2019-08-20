Суркис назвал футболистов "Динамо", которых точно не продаст

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с укомплектованностью клуба в новом сезоне.

Суркис отметил, что в будущем клуб рассчитывает на молодых футболистов, выступающих в аренде. Руководитель клуба поделился мыслями в интервью Football Hub.

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Команда и в прошлом сезоне была укомплектована, но было огромное количество травм. Сейчас все хорошо. Соль, Беседин, Родригеса взяли. Три нападающих. Супрягу и Русина отдали в аренду. Русин забивает, дай Бог, чтобы он вернулся забивным нападающим в Динамо, как и Супряга. Потому что в них всех мы рассчитываем. Мы не рассматриваем предложения продажи. Относительно Булеца также.

"Говорить, что на некоторые позиции можно было бы более качественных игроков пригласить.. Возможно. Есть игроки классом выше, чем в Динамо. Но сегодня те игроки, которые есть, их квалификация, мне казалось, позволяла пройти такую ​​команду, как Брюгге", – сказал Суркис.

"Динамо" неудачно начало сезон, покинув квалификацию Лиги чемпионов, а также проиграв "Шахтеру" в УПЛ. После этого с тренерского поста был уволен Александр Хацкевич, а назначен Алексей Михайличенко.

Следующий матч "Динамо" проведет 24 августа, когда в Премьер-лиге примет "Олимпик".