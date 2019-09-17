Суркис оштрафует игроков "Динамо" за неудачный результат в матче с "Мальме"

65 Читати новину українською
Игорь Суркис
Игорь Суркис / GETTY IMAGES

На футболистов киевского "Динамо" могут быть наложены штрафные санкции в случае неудачного результата в матче со шведским "Мальме". Команды встретятся в рамках 1-го тура Лиги Европы 19-го сентября.

О вероятных штрафных санкциях сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" на странице Footballhub.

Смотрите также: Суркис жестко поговорил с футболистами "Динамо": Вы обманули меня (видео)

"Динамо" не может выиграть уже шесть матчей подряд. В последнем поединке киевляне неожиданно проиграли "Десне". "Бело-синие" показали худший старт в чемпионате Украины за времена Независимости.

По словам Цыганыка, игра со шведским "Мальме" будет очень важна для футболистов. В случае неудачного результата на них будут наложены штрафные санкции.

Президент клуба поставил условия, чтобы в матче с "Мальме" сыграть результативно. Самое главное – это результат и нужна победа. В противном случае могут быть серьезные штрафные санкции в отношении футболистов,
– сказал Цыганык.

Ранее СМИ сообщали, что внутри команды якобы существует конфликт. Футболисты не понимают, что от них требует тренерский штаб.

 

 

blog_ava
Рак мозга: какие признаки указывают на опухоль
сегодня
27065
Теги: Новости Спорта Спорт Лига Европы Ігор Суркіс Динамо Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
сегодня 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
134
Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
сегодня 09:09 Лига чемпионов: самые интересные противостояния первого игрового дня
187
Мифы о похудении, которые стоит знать
16 сентября 22:10 Мифы о похудении, которые стоит знать
83
История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
16 сентября 20:40 История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
307
"Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
16 сентября 12:41 "Динамо" показало худший старт в чемпионате Украины за время Независимости
131
Новости
Больше новостей
Залиште відгук