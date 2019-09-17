Суркис оштрафует игроков "Динамо" за неудачный результат в матче с "Мальме"

На футболистов киевского "Динамо" могут быть наложены штрафные санкции в случае неудачного результата в матче со шведским "Мальме". Команды встретятся в рамках 1-го тура Лиги Европы 19-го сентября.

О вероятных штрафных санкциях сообщил журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" на странице Footballhub.

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"Динамо" не может выиграть уже шесть матчей подряд. В последнем поединке киевляне неожиданно проиграли "Десне". "Бело-синие" показали худший старт в чемпионате Украины за времена Независимости.

По словам Цыганыка, игра со шведским "Мальме" будет очень важна для футболистов. В случае неудачного результата на них будут наложены штрафные санкции.

Президент клуба поставил условия, чтобы в матче с "Мальме" сыграть результативно. Самое главное – это результат и нужна победа. В противном случае могут быть серьезные штрафные санкции в отношении футболистов,

– сказал Цыганык.

Ранее СМИ сообщали, что внутри команды якобы существует конфликт. Футболисты не понимают, что от них требует тренерский штаб.