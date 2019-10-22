Суркис отказался летом продать Миколенко, за защитника предлагали 15 миллионов евро

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Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко летом мог перейти в другой клуб. Однако владелец "Динамо" Игорь Суркис отказался продавать игрока.

По данным ведущего программы "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, летом к "Динамо" поступило предложение по трансферу Миколенко. Неназванный клуб предлагал за игрока 15 миллионов евро. Однако Игорь Суркис сразу отказал потенциальному покупателю.

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"Игорь Суркис никогда не отпускает основных игроков, тем больше украинцев в таком возрасте, за такие деньги. Видимо, ценник будет под 20 миллионов евро", – прокомментировал эту ситуацию Спиваковский.

Ведущие так и не назвали клуб, который интересовался Миколенко. При этом отмечается, что это мог быть один из английских клубов. Издание Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. В марте 2019 года он "стоил" 2 миллиона евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Трансферы Динамо Футбол
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