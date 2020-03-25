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Суркис отреагировал на возможную замену главного тренера "Динамо"

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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что летом клуб возглавит главный тренер "Зари" Виктор Скрипник.

Ранее журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук сообщил, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник летом возглавит киевское "Динамо".

К слову Суркис взорвался из-за решения УПЛ, которое может помешать "Динамо" попасть в Лигу чемпионов

Вместо того, чтобы объединиться в борьбе с серьезной проблемой – COVID-19 – некоторые люди предпочитают придумывать новости о "Динамо". Причем новости, которые вообще не соответствуют действительности. Мы не вели переговоры с Виктором Скрипником, это фейковая информация. С этой же оперы сообщение о том, что Григорий Суркис находится в больнице с коронавирусом – такая же ложь.

А вот информация, которая соответствует действительности: в ближайшее время футбольный клуб "Динамо" проведет еще один серьезный проект помощи нашей медицине. Скоро все узнаете,
– сказал Суркис.

Также интересно, что эту информацию успели опровергнуть близкие к киевскому "Динамо" журналисты Шаховы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ігор Суркіс Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
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