Суркис проиграл несколько тысяч экс-футболисту "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис проиграл несколько тысяч бывшему футболисту команды Сергею Рыбалке. Суркис проиграл Рыбалке в картежной игре деберц.

В интервью ютуб-каналу "Бомбардир" Сергей вспомнил, что "сел за стол" с Суркисом, когда команда летела с матча.

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"Ребята играли в джокер. Суркис спросил, кто играет в деберц. Все на меня, а я просто сидел и смотрел, как ребята в джокер играют. У меня сначала дрожали руки.

Когда Суркис проигрывал, он начинал мне пихать, не буду говорить, какими словами. А я его успокаивал, это же всего лишь игра. На деньги играли, несколько тысяч выиграл. Он сразу рассчитался", – рассказал Сергей.

Рыбалка заявил, что сначала отказался повышать ставки, ведь не хотел отдать свою зарплату.

Но вратарь Александр Рыбка предложил поделить ставку пополам.

"Если проиграю – вдвоем отдадим. Если же выиграю, то тоже с ним поделюсь. Получилось, что выиграл несколько тысяч, с Рыбкой поделили и были довольны", – отметил футболист.

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После этого команда прилетела в Киев и минимально выиграла у "Стали". Сергей рассказал, что Суркис после игры посмеялся над ним.

"Суркис зашел в раздевалку, сказал мне: "У тебя в карты лучше получается. Но ты еще зайдешь ко мне в кабинет, я тебя раздену". Но после этого мы не играли с ним", – сказал Сергей.

Он заявил, что не хочет больше играть с президентом "Динамо".

"Опасно. Он, если будет проигрывать, начнет повышать суммы, я не потяну. Он хорошо играет в карты, зависит еще от игры. В деберце все зависит от того, пошла ли карта", – резюмировал Рыбалка.

Что известно о Рыбалке?Бывший футболист "Динамо". Выступал за киевлян с 2008 до 2018 года. Дважды становился чемпионом Украины. В 2017 году перешел в турецкий "Сивасспор".

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