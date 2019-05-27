Суркис прокомментировал продажу Цыганкова в итальянский топ-клуб

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о переговорах с "Наполи" по трансферу лидера команды Виктора Цыганкова.

На прошлой неделе СМИ написали о предложении неаполитанцев в 18 миллионов евро за Цыганкова, на которое босс киевлян ответил отказом немедленно.

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Ложь. Никто не выходил на нас и с нами не разговаривал. Считаю, что Цыганков – основной футболист нашей команды, вокруг него строится игра. Он должен еще поиграть. Он уйдет, но всему свое время.

"А все эти суммы... Если бы пришла бумага, тогда да. Мы бы или смеялись, или плакали. Но ее нет. Может, я хочу больше, а может и меньше. Это уже такое дело", – сказал Игорь Суркис в интервью "Профутбол".

Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне молодой футболист сыграл 45 матчей, забил 18 мячей и отдал 16 результативных передач.

Спорт 24 писал, что руководство "Наполи" также обращалось в "Генк" по поводу другого украинца Руслана Малиновского, которого бельгийский клуб намерен продать.

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