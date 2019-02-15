Суркис рассказал о финансах "Динамо": самая большая зарплата не дотягивает даже до миллиона

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис ответил на обвинения президента ФФУ Андрея Павелко в неуплате налогов. Он заявил, что в "Динамо" каждый игрок самостоятельно уплачивает налоги, а наиболее высокооплачиваемыми игроками являются Сергей Сидорчук и Денис Гармаш.

Игорь Суркис утверждает, что информация президента федерации Андрея Павелко о том, что "Динамо" не платит налоги – не соответствует действительности.

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"Если мы суммарно возьмем все налоги, выплаченные футболистами, то сумма будет значительно больше, но до уровня "Шахтера" она не дойдет. Они могут – они платят. Это не военный сбор, подчеркиваю, а такие зарплаты.

Мы прекрасно понимаем, какие зарплаты у Жуниора Мораеса, Тайсона, Ракицкого (до недавних пор игрока "Шахтера")... У нас и близко таких зарплат нет. Наши самые высокооплачиваемые футболисты – это Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. Остальные члены команды по сравнению с тем, что было раньше, получают в десятки раз меньше", – сказал президент "Динамо".

По его словам, в Сидорчука и Гармаша зарплата меньше одного миллиона евро в год.

"Футболисты сами платят налоги и военный сбор. У них у всех есть декларации. Налоговая нас проверяла не раз. Если мы что-то нарушили, то, пожалуйста, притягивайте", – добавил Суркис.

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