Суркис взорвался из-за решения УПЛ, которое может помешать "Динамо" попасть в Лигу чемпионов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение относительно остановки УПЛ в связи с пандемией коронавируса.

Суркис в программе "Большой футбол" заявил, что УПЛ должна была идти на паузу сразу после первого этапа.

К слову Чемпионат Украины могут завершить по сценарию выгодному для "Динамо" или "Зари"

Я не говорю, что мне выгодно, а что нет. Второй этап мы обязаны были не начинать в той ситуации, которая была во всем мире, где были остановлены чемпионаты. Кроме того, еще до начала 23 тура было известно, что играем без зрителей. А когда играли на Кубок, все уже знали, что это последний матч со зрителями.

Этот тур не надо было начинать. Остановить чемпионат так, как он и был, то есть без разделения на шестерки. И от этого уже плясать. А так у нас получилась смесь ни того, ни другого – начали, не закончили. Вот такая моя позиция. Как будет – будем советоваться и решать. У нас есть, с кем советоваться, есть ФИФА, УЕФА, будем смотреть последствия в других чемпионатах,

– подчеркнул Суркис.

К слову, "Динамо" едва не больше всего пострадало от решения провести 23 тур УПЛ. После первого этапа киевляне удерживали место в зоне Лиги чемпионов, но ничья с "Десной" откинула "бело-синих" на третье место позади "Шахтера" и "Зари".

Что известно о паузе в украинском футболе

УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 3 летальных. Один человек уже выздоровел.

Сроки возвращения украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды ушли на карантин.

В УПЛ осталось сыграть 9 тур и матчи плей-офф за еврокубки.

Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.

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