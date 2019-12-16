Суркис запретил игрокам "Динамо" посещать церемонию награждения чемпионов мира U-20

16 декабря состоялось чествование юношеской сборной Украины U-20, которая еще летом стала чемпионом мира.

Бывший главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков на шоу "Футбольный формат" заявил, что президент "Динамо" Игорь Суркис запретил игрокам посещать церемонию награждения чемпионов мира U-20.

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Президент "Динамо" не отпустил игроков киевского клуба на этот вечер. Он запретил им приходить, поэтому я расстроен. На чемпионате у нас была одна семья, а ее разрушили. Ребята не виноваты, они нпри чем, но так случилось, я просто констатирую факт. Все хорошие воспоминания давно прошли. Очень много негатива стало. Казалось бы, Украина стала чемпионом мира. А столько негатива выливается: неправильно играли, неправильно все остальное делали. Можно подумать, будто мы какая-то сборная Испании, Франции или Германии. Просто кошмар. Скажу вам откровенно: хорошего я за это время мало слышал, только от простых людей,

– сказал Петраков.

В финале Чемпионата мира-2019 "сине-желтые" победили команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Премиальные чемпионам обещали уже давно, но выплатили сейчас – 1 миллион долларов на команду. Как распределят деньги между командой, пока не сообщается.