Свитолина неожиданно может пропустить US Open: украинка напугана коронавирусом в США
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина может пропустить Открытый чемпионат США (US Open). Пятая ракетка мира все еще не приняла решения относительно выступления на кортах в Нью-Йорке.
Свитолина призналась, что еще не приняла решение об участии в US Open из-за коронавируса. Об этом информирует btu.org.ua.
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Свитолина боится лететь в США
Украинская теннисистка переживает из-за количества больных коронавирусом в США.
По состоянию на 6 июля в США COVID-19 обнаружили у 2 888 729 человек. По этому показателю США лидеры в мире.
Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно,
– заявила украинка.
Несмотря на стабилизацию ситуации в Нью-Йорке, Свитолина считает, что положение других штатов ослабляет всю страну.
"И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить", – сказала украинка.
Элина ставит под сомнение справедливость проведения турнира, ведь не у всех есть возможность покинуть свои страны.
"Да, в целом все очень запутанно. В принципе я буду решать в последний момент", – подытожила Свитолина.