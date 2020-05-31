Свитолина очаровала солнечным фото с отдыха
Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает ждать возвращения тенниса. Официальные матчи все еще не проходят из-за пандемии COVID-19. На карантине Элина успела стать блогером и часто делится забавными видео и фото.
На этот раз звездная теннисистка опубликовала солнечное фото, сообщает 24 канал. Элина находится во Франции, где нет таких дождей, как в Украине.
Смотрите также Свитолина забыла как ездить и разбила машину на карантине: фото
В воскресенье Свитолина решила отдохнуть от тренировок и наслаждается солнечными лучами.
"Впитывая мою дневную дозу солнечного света", – подписала 25-летняя первая ракетка Украины фотографию, которую опубликовала в инстаграме.
Когда Свитолина вернется на корт
Сейчас украинская теннисистка вынуждена поддерживать форму в спортзале без официальных поединков.
Ожидается, что Элина сыграет на выставочном турнире в Германии, который начнется 13 июля в Берлине.
В соревнованиях примут участие 6 мужчин и 6 женщин. Спортсмены разыграют 200 тысяч евро. По 100 тысяч мужчины и женщины.
Турнир пройдет без зрителей, но будет транслироваться по телевидению.