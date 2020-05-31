Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает ждать возвращения тенниса. Официальные матчи все еще не проходят из-за пандемии COVID-19. На карантине Элина успела стать блогером и часто делится забавными видео и фото.

На этот раз звездная теннисистка опубликовала солнечное фото, сообщает 24 канал. Элина находится во Франции, где нет таких дождей, как в Украине.

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В воскресенье Свитолина решила отдохнуть от тренировок и наслаждается солнечными лучами.

"Впитывая мою дневную дозу солнечного света", – подписала 25-летняя первая ракетка Украины фотографию, которую опубликовала в инстаграме.

Когда Свитолина вернется на корт

Сейчас украинская теннисистка вынуждена поддерживать форму в спортзале без официальных поединков.

Ожидается, что Элина сыграет на выставочном турнире в Германии, который начнется 13 июля в Берлине.

В соревнованиях примут участие 6 мужчин и 6 женщин. Спортсмены разыграют 200 тысяч евро. По 100 тысяч мужчины и женщины.

Турнир пройдет без зрителей, но будет транслироваться по телевидению.